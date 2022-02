''Powrót'' - koniec zdjęć do czarnej komedii Canal+ z Barłomiejem Topą

Padł ostatni klaps na planie Powrotu, komediowego serialu produkcji CANAL+, na podstawie scenariusza Krzysztofa Raka . To serial jakiego jeszcze na polskim rynku nie było.

Historia faceta, któremu śmierć przemeblowała życie. Jej główny bohater, czterdziestoletni Jan nagle umiera na zawał serca, ale….zmartwychwstaje. I o zgrozo widzi, że jego dotychczasowe życie było warte jeszcze mniej niż sądził. Czy jego niespodziewany powrót cokolwiek zmieni?