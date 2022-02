Grant Gustin w zwiastunie chwytającego za serce filmu ''Rescued by Ruby'' 0

Netflix opublikował zwiastun filmu Rescued by Ruby. To biograficzny komediodramat z Grantem Gustinem w roli głównej. Aktora tego z pewnością kojarzycie z seriali należących do Arrowverse, w których to wciela się w postać Flasha.

Grant Gustin, serial ''Flash''

Fabuła filmu opiera się na prawdziwej historii i ukaże nam wielką siłę psiej miłości. Główny bohater to policjant stanowy Dan, w tej roli Gustin, który pragnie dostać się do elitarnej jednostki poszukiwawczo-ratowniczej K-9. Nikt jednak nie daje mu na to szansy. Mężczyzna w celu spełnienia swojego marzenia adoptuje psa ze schroniska imieniem Ruby, który również stracił już nadzieję na lepszy los. Tą dwójkę połączy bardzo silna więź, która pomoże stawić im czoła najtrudniejszemu z dotychczasowych wyzwań w ich życiu.

Za reżyserię filmu odpowiada Katt Shea, która pracowała na scenariuszu autorstwa Karen Janszen. Obsadę Rescued by Ruby uzupełniają Scott Wolf, Camille Sullivan, Tom McBeath i Kaylah Zander.

Rescued by Ruby to pierwszy pełnometrażowy film Gustina od pięciu lat. Ostatni raz wystąpił w takiej produkcji w 2017 roku w dramacie Krystal.

Premiera Rescued by Ruby 17 marca 2022 roku tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix