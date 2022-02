Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Mahershala Ali ma nowego kolegę w obsadzie "Blade'a" 0

Marvel Studios kompletuje obsadę aktorską swojego kolejnego projektu, którym będzie "Blade".

Aaron Pierre - "Krypton"

Mahershala Ali ma nowego kolegę w obsadzie aktorskiej filmu "Blade". Aaron Pierre, gwiazda serialu komiksowego Krypton, dołącza do ekipy, która będzie pracowała nad nowym projektem Marvel Studios. Nie wiadomo, kogo Aaron Pierre zagra w filmie. Marvel na razie nie skomentował medialnych doniesień dotyczących angażu młodego aktora.

Oprócz dwóch wyżej wymienionych gwiazd, na ekranie pojawi się również Delroy Lindo. Reżyserem projektu jest Bassam Tariq, który pracuje na scenariuszu autorstwa Stacy Osei-Kuffour.

Plany związane z nową produkcją o postaci Blade’a, która była przed laty grana przez Wesleya Snipesa w serii filmów rozpoczynających się w 1998 roku, zostały ujawnione podczas prezentacji Marvela na San Diego Comic-Con w 2019 roku.

Na razie nie ma zbyt wielu informacji na temat produkcji o kultowym bohaterze. Stworzony jako postać drugoplanowa przez Marva Wolfmana i Gene’a Colana, Blade po raz pierwszy pojawił się w numerze 10. "The Tomb of Dracula" z 1973 roku. Blade to hybryda człowieka i wampira, którego matka została ugryziona i zabita przez krwiopijcę podczas porodu.

Źrodło: Deadline