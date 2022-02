Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Calypso i Chameleon pojawią się w filmie "Kraven the Hunter" - wiemy kto wcieli się w role 0

Sony Pictures kontynuuje kompletowanie obsady aktorskiej filmu Kraven the Hunter. Poznaliśmy nazwiska, które wcielą się w postacie Calypso i Chameleona.

Kraven the Hunter będzie spin-offem uniwersum Spider-Mana, do którego należą już dwie odsłony Venoma oraz Morbius. W rolę tytułową wcieli się Aaron Taylor-Johnson, natomiast w obsadzie miejsce znalazł też laureat Oscara, Russell Crowe. Nie jest jednak jasne kogo zagra, spekuluje się, że może chodzić o ojca Kravena.

Najnowszymi nabytkami producentów, jeśli chodzi o obsadę aktorką są Taylour Paige, która wcieli się w postać Calypso oraz Fred Hechinger, który z kolei sportretuje postać brana Kravena, znanego pod pseudonimem Chameleon.

W komiksach Calypso była bezwzględną kapłanką voodoo, która w rzeczywistości jest odpowiedzialna za nadanie Kravenowi jego zdolności. Wkrótce potem zostali kochankami, a ona sama często podsycała nienawiść Łowcy do Spider-Mana, przekonując go, by nigdy nie tracił z oczu swojej ofiary.

W komiksach Dmitri Smerdiakov był przyrodnim bratem Kravena i pierwszym przeciwnikiem Spider-Mana. Krawinow często był obraźliwy wobec Smerdiakowa, ale jeśli Chameleon rzeczywiście ma być głównym antagonistą, prawdopodobnie możemy spodziewać się odwrócenia tych ról.

Reżyserem filmu jest J.C. Chandor.

