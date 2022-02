Zwiastun 2. sezonu ''Upload'' - produkcji o cyfrowych zaświatach 0

Amazon Prime Video prezentuje zwiastun 2. sezonu komediowego serialu science fiction Upload. Produkcja ta opowiada o wirtualnych zaświatach, do których może trafić umarły. Przenosząc się do tego cyfrowego świata człowiek może kontrolować swoje pozagrobowe życie.

fragment plakatu promującego serial ''Upload''

Akcja serialu dzieje się w niedalekiej przyszłości, w roku 2033. Umierających można „zuploadować” do wirtualnych hoteli prowadzonych przez 6 firm technologicznych. Główna bohaterka to Nora, która mieszka w Brooklynie i pracuje w dziale obsługi klienta luksusowych cyfrowych zaświatów – Lakeview. Gdy imprezowicz i programista z LA, Nathan, ginie w wypadku autonomicznego samochodu, jego dziewczyna uploaduje go właśnie tam.

Drugi sezon ukaże nam następstwa nagłego przybycia Ingrid do Lakeview. Nathan pomimo wyraźnych uczuć do Nory, decyduje się wrócić z Ingrid, która zrezygnowała ze wszystkiego by z nim być. Nowa seria wprowadzi także kilka ulepszeń do Lakeview – m.in. mówiące zwierzaki czy wirtualne dzieci.

Za Upload odpowiada twórca Biura – Greg Daniels. Obsadę prowadzą: Robbie Amell jako Nathan, Andy Allo jako Nora, Kevin Bigley jako Luke, Allegra Edwards jako Ingrid, Zainab Johnson jako Aleesha, Owen Daniels jako AI. Guy, Josh Banday jako Ivan i Andrea Rosen jako Lucy.

Premiera 2. sezonu Lakeview już 11 marca 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon