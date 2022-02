Thriller ''All the Old Knives'' z Chrisem Pine z kwietniową datą premiery 0

Platforma Amazon Prime Video podała datę premiery thrillera akcji All the Old Knives. Produkcja ta przeznaczona jest tylko dla widzów dorosłych, bowiem otrzymała kategorię wiekową R.

Chris Pine, film ''Wonder Woman 1984''

Film ten jest adaptacją bestsellerowej powieści szpiegowskiej Olena Steinhauera z 2015 roku. Jego fabuła skupia się na naruszeniu informacji, które doprowadziło do śmierci ponad 100 osób. Chris Pine wciela się w agenta CIA Henry’ego Pelhama, który ma za zadanie odnaleźć znajdującego się wśród pracowników 'kreta'. Pelham dowiaduje się, że zdrajca pochodzi z czasów jego pracy w wiedeńskim biurze. Informacja ta trochę zawęża zakres poszukiwań, ale nie za bardzo, bowiem w tym czasie pracowało tam wielu ludzi, a teraz agenci Ci rozsiani zostali po całym świecie. Zadanie to zabierze więc Pelhama w podróż i misję życia, od Austrii po Anglię, aż do Kalifornii, gdzie mężczyzna nawiąże ponowny kontakt ze swoją dawną miłością – Celią Harrison. Gdy ich uczucie odżywa na nowo, Pelham zaczyna kwestionować wszystko co do tej pory myślał, że wie…

Jak zapowiadają twórcy All the Old Knives utrzyma widzów w napięciu, dzięki niezliczonym zwrotom akcji, lubieżnym momentom i zdradliwym postaciom.

All the Old Knives zawiera gwiazdorską obsadę, w skład której wchodzą Chris Pine, Thandiwe Newton, Laurence Fishburne i Jonathan Pryce. Scenariusz wywodzi się spod pióra autora powieści, a za kamerą stanął duński reżyser – Janus Metz.

Premiera filmu na platformie 8 kwietnia 2022 roku. Oto promujący go plakat:

Źrodło: Collider