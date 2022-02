Aziz Ansari zadebiutuje jako reżyser pełnometrażowego filmu fabularnego 0

Searchlight Pictures ogłosiło, że Aziz Ansari zadebiutuje jako reżyser pełnometrażowego filmu fabularnego, w którym wystąpi nominowany do Oscara Bill Murray.

Aziz Ansari - "Specjalista od niczego"

Aziz Ansari jest autorem scenariusza, gra jedną z ról i wraz z Youree Henley udziela się jako producent. Ze strony Searchlight Pictures prace nadzorują Taylor Friedman i Cameron Chidsey.

Film oparty jest na motywach książki Atula Gawande’a pt. "Being Mortal: Medicine and What Matters in the End". Ten nieposiadający jeszcze tytułu projekt realizowany jest przez studio Searchlight. Film trafi na ekrany kin w 2023

roku.

Aziz Ansari ma niesamowity talent, a w tym scenariuszu w sposób wyjątkowy łączy wnikliwe poczucie humoru

bq. z patosem. Jesteśmy podekscytowani współpracą z nim przy jego pełnometrażowym debiucie reżyserskim, który powinien zostać zrealizowany już dawno temu, i oczywiście ponowną współpracą z genialnym Billem Murrayem.

mówią prezesi Searchlight David Greenbaum i Matthew Greenfield

Ansari jest dwukrotnym zdobywcą nagrody Primetime Emmy za wybitny scenariusz serialu komediowego, uzyskał też nominację w kategorii "Wybitna reżyseria serialu komediowego" za serial Netflixa Specjalista od niczego. Niedawno ukazał się jego szósty program komediowy dla Netflixa zatytułowany "Nightclub Comedian". Jest też reżyserem i współscenarzystą cieszącego się uznaniem filmu "Master of None: Moments in Love".

Źrodło: The Walt Disney Company