Trzech Spider-Manów - kapitalny materiał z planu filmu "Spider-Man. Bez drogi do domu"

Spider-Man. Bez drogi do domu powoli zarabia sobie kolejne miliony na całym świecie. W między czasie w sieci pojawiają się nowe materiały związane z widowiskiem. Tym razem mamy dla Was kapitalne wideo z trzema aktorami, którzy przywdziewają kostium Człowieka Pająka.

Na Twitterze pojawił się materiał wideo z planu zdjęciowego, na którym Tom Holland, Andrew Garfield i Tobey Maguire świetnie bawią się razem spędzając czas pomiędzy ujęciami.

Dodatkowo panowie zdecydowali się odwzorować kultowy mem z trzema Spider-Manami:

O czym opowiada Spider-Man. Bez drogi do domu?

Po raz pierwszy w kinowej historii Spider-Mana nasz bohater zostaje zdemaskowany i nie jest już w stanie oddzielić swojego normalnego życia od bycia superbohaterem. Kiedy prosi o pomoc Doktora Strange’a, stawka staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, zmuszając go do odkrycia, co to naprawdę znaczy być Spider-Manem.

Na ten moment Spider-Man. Bez drogi do domu zarobił na całym świecie ponad miliard dolarów. Superprodukcja od Marvel Studios oczywiście cały czas grana jest w kinach na świecie i non stop poprawia swój wynik finansowy.

A czy Wy byliście już zobaczyć przygody Petera Parkera na wielkim ekranie?

Źrodło: Twitter