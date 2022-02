Quentin Tarantino może wyreżyserować kilka odcinków serialu "Justified" 0

Quentin Tarantino rozpoczął rozmowy na temat dołączenia do ekipy reżyserskiej serialu "Justified: City of Primeval".

Quentin Tarantino - "Dlaczego jesteśmy kreatywni?"

Variety potwierdziło informacje według, których hollywoodzki gigant Quentin Tarantino miałby wyreżyserować odcinek lub dwa serialu "Justified: City of Primeval", który powstanie dla stacji FX. Produkcja dostała zamówienie w styczniu. W roli głównej powróci Timothy Olyphant, który ponownie wcieli się w postać Raylana Givensa znaną z serii Justified: Bez przebaczenia.

Nowy sezon inspirowany będzie powieścią "City Primeval: High Noon in Detroit" autorstwa Elmore’a Leonarda. To właśnie ten pisarz stworzył postać Raylana Givensa i uczynił z niego głównego bohatera kilku swoich książek. Powieść "Fire in the Hole" była bazą dla wspomnianego już serialu Justified: Bez przebaczenia.

Tarantino i Olyphant pracowali razem przy okazji filmu Pewnego razu w Hollywood, w którym aktor zagrał postać Jamesa Stacy’ego. Co ciekawe Quentin Tarantino miał także okazję pracować na scenariuszu, który został oparty na twórczości Elmore’a Leonarda. W 1997 roku premierę miał kryminał Jackie Brown, którego skrypt Tarantino napisał na podstawie powieści "Rum Punch".

Źrodło: Variety