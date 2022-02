Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Li Bingbing nie powróci w filmie "Meg 2" 0

Gwiazda pierwszego filmu z serii "Meg", czyli Li Bingbing nie powróci w sequelu.

Li Bingbing - "Meg"

Li Bingbing nie pojawi się w nadchodzącym sequelu filmu z 2018 roku, który nosi tytuł "Meg 2: The Trench". Film oparty na powieści Steve’a Altena "Meg: A Novel of Deep Terror" śledzi losy załogi podwodnego ośrodka badawczego, który przypadkowo wypuszcza prehistorycznego megalodona z głębi Rowu Mariańskiego. W obsadzie aktorskiej produkcji znaleźli się Jason Statham, Rainn Wilson, Ruby Rose, Cliff Curtis oraz wspomniana Li Bingbing.

Co prawda aktorka nie powróci na ekranie, jednak twórcy zaprosili do współpracy inną azjatycką gwiazdę kina. W filmie zagra Wu Jing, najbardziej dochodowy aktor w historii chińskiej kinematografii.

Prace nad produkcją "Meg 2" nabierają tempa. Będzie oparta na kontynuacji powieści Steve’a Altena "The Trench". Zdjęcia do kontynuacji wystartowały na początku lutego. Projekt jest reżyserowany przez Bena Wheatleya. Na razie nie jest znana data premiery.

Źrodło: ScreenRant