"BELLE" - zwiastun anime od twórcy "Mirai" i data premiery w polskich kinach 0

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, które jest dystrybutorem filmu anime, który nosi tytuł Belle, zaprezentowało zwiastun oraz podało datę premiery produkcji w polskich kinach.

Kim jesteś? Wyobraź sobie świat poza wyobraźnią, gdzie możesz zostać prawdziwym sobą i być wolnym. 5 miliardów użytkowników, jedno pytanie… Kim jest Belle?

Suzu na co dzień jest nieśmiałą uczennicą liceum. Po trudnym dzieciństwie czuje się samotna i zagubiona. Wszystko zmienia się, kiedy wchodzi do ogromnego, wirtualnego świata "U", gdzie ucieka w swoją internetową postać. Tam nie jest już skrytą Suzu, ale Belle – piękną, utalentowaną i uwielbianą w całym internecie piosenkarką. Pewnego dnia jej koncert przerywa budzące grozę wirtualnego świata tajemnicze stworzenie. Czy uda jej się odkryć tożsamość zagadkowej Bestii? Zaskakujące poszukiwania okażą się podróżą pełną przygód i wyzwań oraz drogą do odkrycia swojego prawdziwego "ja" w świecie, w którym możesz być kimkolwiek chcesz.

Wizjonerski, nominowany do Oscara twórca Mirai i Wilczych dzieci Mamoru Hosoda przedstawia oszałamiającą wizualnie, szczerą i przejmującą opowieść o dorastaniu w erze mediów społecznościowych.

Film w kinach od 1 kwietnia.

Źrodło: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty