"Moon Knight" - rzut okiem na postać graną przez May Calamawy

Wreszcie mamy nieco więcej informacji na temat postaci, którą w serialu Disney+ Moon Knight sportretuje May Calamawy. Szczegóły w dalszej części artykułu.

fragment plakatu "Moon Knight"

Było wiele spekulacji, że aktorka May Calamawy zagra dziewczynę Marca Spectora (w tej roli Oscar Isaac) o imieniu Marlene Alraune. Wygląda jedna na to, że nie jest to prawda. Z najnowszych doniesień wynika, że zagra ona bohaterkę o imieniu Layla El-Faouly – nie ma jest co prawda w komiksach, ale ma być ona połączeniem kilku postaci, w tym Alraune.

Poniżej możecie rzucić okiem na zdjęcie z serialu, które pochodzi z czwartego odcinka Moon Knight.

Moon Knight, czyli Marc Spector, został stworzony dla Marvel Comics przez Douga Moencha i Dona Perlina. Postać to żołnierz piechoty morskiej USA z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości, który otrzymuje ponadnaturalne zdolności od egipskiego boga Khonshu. Każda z osobowości Marca to odrębne postacie, dzięki czemu Moon Knight jest naprawdę wyjątkowym superbohaterem, który wyróżnia się w MCU – jego siła zwiększa się lub zmniejsza w zależności od fazy Księżyca.

Moon Knight z pierwszym 6-odcinkowym sezonem zadebiutuje już 30 marca 2022 roku na Disney+.

Źrodło: ComicBookMovie