Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: "Uncharted" i "Pies" z dobrymi wynikami, ale sam weekend do zapomnienia 0

Uncharted oraz Pies wykorzystały brak większej konkurencji i zdołały osiągnąć bardzo dobre wyniki w miniony weekend w amerykańskim box office’e.

Channing Tatum - "Pies"

Uncharted zakończy weekend z 83,4 milionami dolarów, ponieważ filmowi udało się zarobić w miniony weekend 23,2 mln dolarów. Taki wynik pozwolił zwyciężyć w zestawieniu i ponownie zająć pierwsze miejsce. Był to spadek rzędu 47% względem weekendu, w którym adaptacja gry wideo zadebiutowała.

Jeszcze niższy spadek zaliczył film Pies, który dorzucił do konta 10,1 mln dolarów. Oznacza to, że produkcja z Channingem Tatumem zaliczyła zaledwie 32% spadek względem minionego weekendu, który także był dla omawianego tytułu weekendem premierowym. Łącznie na koncie filmu, którego Tatum był współreżyserem jest już ponad 30 mln dolarów.

Inne duże tytuły takie, jak Śmierć na Nilu czy Spider-Man. Bez drogi do domu (widowisko Marvel Studios powoli dopływa do brzegu zwanego 780 mln dolarów!) dorzuciły po kilka mln do swoich kont i z racji braku dużych premier zaliczyły lepsze wyniki niż przewidywano.

Generalnie był to weekend raczej do zapomnienia, który ma być ciszą przed burzą. Przeczekaniem przed premierą Batmana, która planowana jest na pierwszy weekend marca.

Źrodło: The Numbers