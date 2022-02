Universal Pictures ogłasza datę premiery ''Renfield'' 0

Universal Pictures ogłosił datę premiery filmu Renfield, produkcji która opowie o najsłynniejszym wampirze wszech czasów – Draculi i jego wiernym słudze Renfieldzie.

Renfield na ekranach kin pojawi się za rok, a dokładnie 14 kwietnia 2023 roku. Od początku lutego trwają już prace na planie tej produkcji.

Za kamerą stoi Chris McKay, mający na swoim koncie udaną animację LEGO® BATMAN: FILM i zrealizowany dla Amazona film science fiction Wojna o jutro. Scenariusz do Renfielda przygotował Ryan Ridley. Jego zarys opiera się na oryginalnym pomyśle Roberta Kirkmana – twórcy The Walking Dead.

Do obsady należą Nicholas Hoult jako Renfield, Nicolas Cage jako Drakula, Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez i Shohreh Aghdashloo.

Produkcja skupi się na tytułowym popleczniku Hrabiego Draculi. Mówi się, że będzie to współczesna historia przygodowa łącząca w sobie komediowy i horrorowy ton. Akcja filmu umiejscowiona zostanie we współczesności, a nie minionej epoce. Renfield dość ma bycia manipulowanym i lojalnym sługą Draculi. Pragnie rozpocząć nowe życie. Po spotkaniu z Rebeccą, policjantką która nienawidzi prawie wszystkiego i wszystkich, Renfield zakochuje się i znajduje nowy cel swojego życia. Musi jednak całkowicie zakończyć to poprzednie…

