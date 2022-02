Wygląda na to, że Will Smith po wielu latach swojej kariery wreszcie spełni marzenie i będzie mógł postawić złotego rycerzyka na półce. Aktor został laureatem tegorocznej Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych za rolę w filmie King Richard. Z miejsca stawia go to na pole position, jeśli chodzi o oscarowy wyścig.