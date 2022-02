Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy fabuła serialu "Obi-Wan Kenobi" ujawnia historię Zakonu Jedi? 0

Ujawniono nowe szczegóły fabuły nadchodzącej serii o Obi-Wanie Kenobim. Produkcja w tym roku zagości w ofercie platformy streamingowej Disney+.

fragment plakatu "Obi-Wan Kenobi"

Do tej pory wydawało się, że w serialu zobaczymy, jak tytułowy bohater musi uciekać przed Inkwizytorami Sithów Dartha Vadera po tym, jak w końcu wywabią go z ukrycia. Wygląda jednak na to, że fabuła będzie nieco inna.

UWAGA SPOILERY

Zamiast tego młody człowiek o imieniu Nari, będący Jedi, śledzi Kenobiego aż do Tatooine po tym, jak został zainspirowany wiadomością, którą Obi-Wan wysłał do innych ludzi posiadających Moc po tym, jak Sithowie wykonali Rozkaz 66. Nari ma nadzieję przywrócić Zakon Jedi, ale jest nieświadomy, że naraża na szwank znacznie ważniejszą misję Kenobiego, polegającą na ochronie młodego Luke’a Skywalkera przed jego ojcem, Darthem Vaderem i Imperatorem.

Trzecia Siostra i Piąty Brat (są Inkwizytorami Sithów) śledzą Nariego do Tatooine – ta pierwsza wierzy, że wyczuwa obecność Kenobiego. Wszystkiemu przygląda się Owen Lars, wujek Luke’a Skywalkera, który widzi brutalne przesłuchania Trzeciej Siostry i Piątego Brata na mieszańcach planety. Za wszystko obwinia Kenobiego, którego odsyła z powrotem, kiedy ten chce przekazać mu specjalny prezent.

Bail Organa prosi natomiast Kenobiego o pomoc w uratowaniu młodej księżniczki Leii, która została porwana przez Wielkiego Inkwizytora. Daje mu to doskonałą okazję do opuszczenia Tatooine i sprawienia, że ​​Inkwizytorzy Sithów nie odkryją Luke’a.

Premiera serialu Obi-Wan Kenobi w Disney+ odbędzie się 25 maja.

Źrodło: ComicBookMovie