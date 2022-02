Kilka słów na temat rosyjskiego ataku powiedział producent wykonawczy i showrunner Simpsonów, Al Jean.

Jeśli chodzi o przewidywania to mamy dwa rodzaje: trywialne, jak Don Mattingly, który ma kłopoty z włosami w "Homer at the Bat". A potem są też takie prognozy. Nienawidzę tego mówić, ale urodziłem się w 1961 roku, więc 30 lat mojego życia spędziłem z widmem Związku Radzieckiego. Dla mnie jest to niestety bardziej norma niż przepowiednia. Po prostu pomyśleliśmy, że wszystko pójdzie źle. Historyczna agresja nigdy tak naprawdę nie znika i musisz być bardzo czujny. W 1998 roku, kiedy wyemitowano ten klip, był to szczyt stosunków amerykańsko-rosyjskich. Ale odkąd Władimir Putin dostał się do władzy, prawie wszyscy dawali jasno do zrozumienia, że ​​jest złym facetem i złe rzeczy się wydarzą.

mówi Al Jean