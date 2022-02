Brian Cox postanowił wykorzystać okazję do publicznego wystąpienia w trakcie gali rozdania nagród Gildii Aktorów Ekranowych, aby wyrazić poparcie dla aktorów, aktorek i innych osobistości na Ukrainie i w Rosji, którzy sprzeciwiają się trwającej inwazji.

To naprawdę okropne, co się dzieje. Jest to szczególnie straszne, jeśli chodzi o wpływ na innych ludzi, szczególnie w naszym zawodzie. Wszyscy powinniśmy stać razem… a ludzie w Rosji, którym nie podoba się to, co się dzieje, zwłaszcza artyści, myślę, że powinniśmy naprawdę do nich dołączyć, mając nadzieję, że rzeczywiście dokonają zmiany, wierzę w to.

powiedział aktor