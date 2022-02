Nowe grafiki promujące serial Marvela "Moon Knight" 0

W zeszłym miesiącu po raz pierwszy mieliśmy okazję przyjrzeć się Marcowi Spectorowi w stroju Mr. Knighta. Główny bohater serialu Moon Knight już niebawem zadebiutuje w serialu, który będą mogli oglądać subskrybenci Disney+ (niebawem również w Polsce).

Dzisiaj mamy dla Was nowe grafiki promujące serial, które nieco bardziej przybliżają nam postać Mr. Knighta. W komiksie jest on jedną z nowszych osobowości bohatera i różni się od Moon Knighta ubiorem. Chodzi w białym garniturze, koszuli, krawacie i laską, nie posiada peleryny. Jest to tożsamość, której Moon Knight zwykle używa rozmawiając ze swoim psychiatrą i wszelkimi cywilami, z którymi może mieć do czynienia.

Prawdopodobnie grafiki, które możecie obejrzeć poniżej posłużą do promowania różnego rodzaju gadżetów, takich jak koszulki, kubki czy zabawki.

Moon Knight, czyli Marc Spector, został stworzony dla Marvel Comics przez Douga Moencha i Dona Perlina. Postać to żołnierz piechoty morskiej USA z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości, który otrzymuje ponadnaturalne zdolności od egipskiego boga Khonshu. Każda z osobowości Marca to odrębne postacie, dzięki czemu Moon Knight jest naprawdę wyjątkowym superbohaterem, który wyróżnia się w MCU – jego siła zwiększa się lub zmniejsza w zależności od fazy Księżyca.

Moon Knight z pierwszym 6-odcinkowym sezonem zadebiutuje już 30 marca 2022 roku na Disney+.

Źrodło: ComicBookMovie