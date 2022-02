Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Helios - Mini Maraton Anime

Już 11 marca, Nocne Maratony Filmowe zapraszają na niezwykłą podróż do świata Anime. Zaprezentowane zostaną dwa wspaniałe filmy nominowanego do Oscara Mamoru Hosody. Czekają na Was przepiękne animacje, niezwykłe ścieżki dźwiękowe oraz niesamowite historie, które urzekły fanów na całym świecie.

Na początek współczesna opowieść o pięknej i bestii w filmie BELLE. Następnie magiczna historia o potędze wyobraźni i akceptacji w filmie MIRAI.

Jesteśmy przekonani, że taka dawka emocji jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?

Start: 11.03.2022, godz. 21:00

Zagrane zostaną:

Suzu porzuciła ukochany śpiew, który przywoływał zbyt wiele bolesnych wspomnień z dzieciństwa. Jej smutki znajdują ujście w wirtualnej rzeczywistości U. Tam Suzu odkrywa, że może być, kim tylko zapragnie i pod pseudonimem Belle zdobywa się na to, żeby ponownie zaśpiewać. Społeczność U natychmiast uznaje ją za muzyczną gwiazdę. Kiedy jeden z jej koncertów zostaje zakłócony przez budzącą postrach Bestię, Belle chce za wszelką cenę odkryć prawdziwą tożsamość tej tajemniczej istoty. Zaczyna się ich wspólna, pełna przygód i wyzwań podróż w dwóch równoległych światach. Czy bohaterowie odważą się ujawnić swoje prawdziwe „ja”?

Pojawienie się młodszego rodzeństwa wywraca do góry nogami życie Kuna, który nie kryje swojej zazdrości i wściekłości. Niespodziewanie odkrywa, że ogród obok domu umożliwia podróże w czasie i spotkania z krewnymi z przeszłości lub przyszłości. Pozwala to chłopcu na niezwykłą przygodę, w czasie której Kun lepiej poznaje dzieje własnej rodziny. Obserwuje dziadka, którego pasją były motocykle, mamę, która – zupełnie tak jak on – wcale nie sprzątała po sobie zabawek oraz swoją nastoletnią siostrę. Dzięki temu powoli uczy się empatii, równowagi oraz wrażliwości na innych.

Źrodło: Helios