Sam Raimi w tym roku zaprezentuje światu swój nowy film nakręcony dla Marvel Studios. Będzie to produkcja zatytułowana Doktor Strange w multiwersum obłędu. Ostatnio pojawiły się pogłoski, że w produkcji pojawi się Balder, brat Thora. Co więcej zasugerowano, że przyjaciel i aktor znany z innych filmów Sama Raimiego, czyli Bruce Campbell, sportretuje ową postać.

Trudno powiedzieć czy jest to prawda, jednak sam Campbell postanowił odnieść się do spekulacji na temat jego pojawienia się w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu.