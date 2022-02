Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix prezentuje teaser 4. sezonu "Formuła 1: Jazda o życie" 0

Platforma streamingowa Netflix pokazała dzisiaj świat pierwszą teaserową zapowiedź 4. sezonu serialu dokumentalnego Formuła 1: Jazda o życie. Serdecznie polecamy wszystkim fanom tego motosportu i nie tylko z zapoznaniem się ze zwiastunem!

"Formula 1: Jazda o życie"

Oferując bezprecedensowy dostęp, sezon 4. po raz kolejny zabierze fanów za kulisy, aby mogli na własne oczy zobaczyć, jak kierowcy i zespoły przygotowują się do walki o zwycięstwo w jednym z najbardziej dramatycznych sezonów w historii tego sportu.

Premiera serialu dokumentalnego Formuła 1: Jazda o życie już 11 marca, tylko na Netflix!

O czym była poprzednia seria?

W najbardziej dramatycznym z dotychczasowych sezonów fani serialu kolejny raz zajrzą za kulisy Formuły 1, by zobaczyć, jak kierowcy i ich zespoły walczą o zwycięstwo w roku niepodobnym do żadnego z poprzednich. Sezon 2020 został brutalnie przerwany przez pandemię COVID-19 i po odwołanym w ostatniej chwili wyścigu w Australii kierowcy wrócili na tor dopiero kilka miesięcy później w Austrii. Sportowych emocji również było pod dostatkiem — cały czas oglądaliśmy dynamiczne starcia i ostrą rywalizację, a choć wygrał po raz siódmy Lewis Hamilton, to na podium wielokrotnie stawali ci, na których mało kto stawiał.

Źrodło: Netflix