Świat czarodziejów w drugim zwiastunie filmu "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" 0

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a studia Warner Bros. Pictures to najnowsza przygoda ze Świata Czarodziejów, stworzonego przez J.K. Rowling. Dzisiaj prezentujemy Wam nowy zwiastun produkcji.

"Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a"

Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi (Eddie Redmayne). Staje on na czele nieustraszonej drużyny, złożonej z czarodziejów, czarodziejek i jednego dzielnego mugolskiego piekarza. W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wielka.

W filmie występuje gwiazdorska obsada: zdobywca Oscara Eddie Redmayne, dwukrotnie nominowany do Oscara Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston i Mads Mikkelsen.

Premiera została zaplanowana na 7 kwietnia 2022 roku, zaś w Ameryce Północnej na 15 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: Warner Bros. Pictures