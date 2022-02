Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Maraton "Młodzi Tytani przejmują kontrolę!" i premierowe odcinki serialu w Cartoon Network 0

Czas na podwójną dawkę serialu o nastoletnich superbohaterach. Cartoon Network zaprasza na emisję premierowych odcinków 7. sezonu Młodzi Tytani: Akcja!, wraz z 2-częściowym epizodem specjalnym i maratonem poprzednich sezonów: "Młodzi Tytani przejmują kontrolę!". Start emisji maratonu w sobotę 5 marca o 8:50, premiera nowych odcinków 7. sezonu w poniedziałek 7 marca o 16:45 w Cartoon Network.

Maraton "Młodzi Tytani przejmują kontrolę!" to doskonały sposób na przygotowanie się do seansu premierowych odcinków flagowej kreskówki Cartoon Network. Stacja wyemituje epizody z różnych sezonów i pełnometrażowy film Młodzi Tytani: Akcja!. Pierwsza odsłona serii zakończyła się w 2007 roku, a w 2013 roku pałeczkę przejęli bohaterowie aktualnie zamieszkujący Wieżę Tytanów.

Twórcy nie zapomnieli o oryginalnej animacji – gościnne występy pierwowzorów pojawiły się w pojedynczych odcinkach wszystkich sezonów, aż w końcu postanowili połączyć obydwie wersje w specjalnej produkcji z 2019 roku. Ekipy będą musiały zjednoczyć się, aby rozwiązać problem zaburzonej czasoprzestrzeni.

W nadchodzącym odcinku specjalnym 7. sezonu – Dziękczynienie u Doom Patrol, Bestia wybiera się na paradę do rodzinnego miasta na amerykańskie Święto Dziękczynienia. Gościnnie występują tu także inne znane postaci: Doom Patrol, czyli pierwsza supergrupa, do której bohater dołączył zanim został jednym z Tytanów. Razem wspominają przygody z dzieciństwa, dzięki czemu widzowie będą mogli wybrać się w podróż do przeszłości razem z zielonym superbohaterem.

Premiera maratonu "Młodzi Tytani przejmują kontrolę!" w sobotę 5 marca o 8:50 w Cartoon Network. Emisja w soboty i niedziele o 8:50.

Źrodło: WarnerMedia