Michael Douglas zagra Benjamina Franklina w serialu powstającym dla Apple TV+ 0

Świetna wiadomość dla wszystkich fanów Michaela Douglasa. Popularny aktor będzie miał przed sobą nie lada wyzwaniem, bowiem przyjdzie mu się zmierzyć z postacią Benjamina Franklina.

Michael Douglas - "Tożsamość zdrajcy"

Apple TV+ oficjalnie potwierdziło prace nad miniserialem, którego bohaterem będzie Benjamin Franklin. W postać amerykańskiego polityka, ale także filozofa, wolnomularza i jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych wcieli się laureat dwóch Oscarów, Michael Douglas.

Za serial odpowiadać będzie Kirk Ellis, który dał światu doceniony miniserial zatytułowany John Adams z Paulem Giamattim. W projekt zaangażowani będą również Tim Van Patten i Tony Krantz. Scenariusz został oparty na książce "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America", której autorką jest laureatka Pulitzera, Stacy Schiff.

Napisany przez Ellisa i wyreżyserowany przez Van Pattena dramat będzie eksplorował ekscytującą historię jednego z największych dokonań w karierze Benjamina Franklina. W wieku 70 lat, bez żadnego wykształcenia dyplomatycznego, Franklin przekonał Francję – monarchię absolutną – do pomocy finansową dla kolonii amerykańskiej. Dzięki swojej sławie, charyzmie i pomysłowości, Franklin wymanewrował brytyjskich szpiegów, francuskich informatorów i zdradzieckich kolegów, a wszystko to podczas tworzenia sojuszu francusko-amerykańskiego w 1778 roku i ostatecznego pokoju z Anglią w 1783 roku. Ośmioletnia misja jest najważniejszą służbą Franklina dla kraju, bez której Ameryka nie wygrałaby rewolucji.

Źrodło: Deadline