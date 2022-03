Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Świetne recenzje "Batmana" - wynik na Rotten Tomatoes robi wrażenie 0

W sieci zaczynają pojawiać się recenzje najważniejszej premiery tego roku, czyli Batmana w reżyserii Matta Reevesa. Wyniki na Rotten Tomatoes są na razie bardzo dobre!

Robert Pattinson - "Batman"

Embargo na recenzje Batmana zostało zniesione, tak więc możemy dowiadywać się powoli, jak recenzenci oceniają najnowsze widowisko wyreżyserowane przez Matta Reevesa.

Na ten moment adaptacja komiksu na Rotten Tomatoes może pochwalić się wynikiem 91% pozytywnych recenzji, który pojawiło się w agregatorze do tej pory 119. Jak film Reevesa wypada w porównaniu z innymi produkcjami o Rycerzu z Gotham City?

Mroczny rycerz to najwyżej oceniany film o Batmanie na Rotten Tomatoes z 94% pozytywnych recenzji. Do tej pory na drugim miejscu była animacja LEGO® BATMAN: FILM z 90% pozytywnych recenzji – oczywiście w tym momencie na drugiej lokacie mamy Batmana Matta Reevesa, ale bardzo prawdopodobne, że animacja powróci za jakiś czas na zajmowaną do tej pory pozycję. Na czwartym miejscu znajduje się Mroczny Rycerz powstaje z 87% pozytywnych recenzji, a Batman – Początek zamyka piątkę z 84% pozytywnych recenzji.

Batman w kinach od 4 marca.

Źrodło: ComicBookMovie