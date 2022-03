Wreszcie wystartują zdjęcia do prequelu "Dnia próby" 0

Dzień próby doczeka się prequelu, o czym informowaliśmy kilka lat temu. Warner Bros. Pictures wreszcie będzie mógł wystartować z pracami na planie zdjęciowym!

Ethan Hawke, Denzel Washington - "Dzień próby"

Nowa produkcja będzie nosiła tytuł "Training Day: Day of the Riot". W poniedziałek Kalifornijska Komisja Filmowa ogłosiła nową turę ulg podatkowych dla projektów filmowych, które mają być kręcone w stanie (w tym roku komisja przyznała rekordową kwotę 149,2 miliona dolarów ulgi dla 30 filmów). "Training Day: Day of the Riot" otrzymał dodatkowe 9,1 mln dolarów.

Pierwsze informacje o prequelu pojawiły się w 2019 roku. Akcja prequelu rozgrywać się będzie w latach dziewięćdziesiątych w Los Angeles, kiedy to miasto opanowały zamieszki po tym, jak uniewinniono policjantów odpowiedzialnych za pobicie Rodneya Kinga. Miasto Aniołów zmieniło się w miejsce sześciodniowych walk z policją, kradzieży i podpaleń. W trakcie tego zdarzenia śmierć poniosło 63 amerykańskich obywateli.

Na razie nie jest znana data premiery "Training Day: Day of the Riot".

