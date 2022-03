''The Baby'' - zwiastun surrealistycznego horroru od HBO 0

HBO prezentuje zapowiedź surrealistycznego serialu The Baby. To limitowana produkcja należąca do gatunku horroru komediowego, która opowie historię kobiety, która nagle dostaje pod opiekę dziecko, którego nie chce.

serial ''The Baby''

The Baby określany jest mroczną komedią z zabawnym, surowym, ale i momentami przerażającym spojrzeniem na macierzyństwo. A wszystko to z perspektywy 38-letniej kobiety, która nigdy nie chciała być matką, a niespodziewanie pod jej opieką ląduje dziecko i to nie takie zwyczajne…

Urocze dzieciątko kontroluje i manipuluje zmieniając życie Natashy w surrealistyczny horror. Jest jeszcze gorzej, gdy kobieta odkrywa zakres śmiertelnej natury dziecka. Natasha podejmuje wtedy coraz bardziej desperackie próby pozbycia się niechcianego dziecka, jednak ono bardzo jej pragnie…

Obsadę serialu The Baby prowadzą Michelle de Swarte jako Natasha, Amira Ghazalla jako Mrs. Eaves – 70-letnia kobieta zagadka, która ostatnie 50 lat swojego życia spędziła w samochodzie będąc wszędzie tam, gdzie dziecko, Amber Grappy, Genesis Lynea, Sophie Reid i Tanya Reynolds. Twórcami produkcji są debiutujący w rolach scenarzystów – Sian Robins-Grace i Lucy Gaymer.

Premiera The Baby już 24 kwietnia 2022 roku. Produkcja składa się z ośmiu odcinków.

