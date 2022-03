Informacyjny kanał Ukraina 24 za darmo w PLAY NOW i PLAY NOW TV 2

Do inicjatyw mających na celu realne wsparcie dla osób przekraczających wschodnią granicę oraz mieszkających w Polsce, którzy mają rodziny i bliskich na Ukrainie, Play dodatkowo włącza dla wszystkich swoich klientów kanał Ukraina 24, aby ułatwić dostęp do aktualnych informacji.

Operator zdaje sobie sprawę jak ważne jest dla obywateli Ukrainy śledzenie bieżącej sytuacji w ich ojczystym języku. Aby to umożliwić Play wprowadził do swoich usług telewizyjnych PLAY NOW oraz PLAY NOW TV kanał informacyjny w języku ukraińskim – Ukraina 24.

Nowy kanał dostępny jest dla wszystkich klientów Play, bez względu na posiadaną ofertę – zarówno w przypadku osób korzystających z usług abonamentowych jak i na kartę. Wystarczy zalogować się do serwisu swoim numerem telefonu.

PLAY NOW oraz PLAY NOW TV dostępne jest przez:

przeglądarki na stronie internetowej playnow.pl

aplikację PLAY NOW na Androida, iOS oraz iPadOS

dekoder TV BOX oraz inne urządzenia oparte o system Android TV

smart TV Samsung i LG wyprodukowane po 2016 roku

To pierwszy kanał w historii usług telewizyjnych Play, który można oglądać także posiadając oferty na kartę. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

Źrodło: biuroprasowe.play.pl