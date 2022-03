Co robią zwykłe niedźwiedzie? Przesypiają zimę, jedzą miód i wędrują po lesie. Jednak Grizzy nie jest zwykłym niedźwiedziem. Mieszka w domu po leśniczym i żyje jak król… dopóki do akcji nie wkroczą sprytne lemingi, które nieustannie będą płatać mu figle. Miś przeżyje jeszcze więcej przygód w trakcie podróży dookoła świata! Wszystko to w 3. sezonie Grizzy i lemingi. Nowe odcinki serii i maraton poprzednich epizodów już od poniedziałku 7 marca o 18:30 w stacji Boomerang.