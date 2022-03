"Doppelgänger. Sobowtór" - ruszają zdjęcia do nowego filmu w reżyserii Jana Holoubka

Ruszają zdjęcia do nowego filmu w reżyserii Jana Holoubka, w gwiazdorskiej, międzynarodowej obsadzie. Doppelgänger. Sobowtór to kolejna produkcja TVN Grupa Discovery. Premiera filmu zapowiadana jest na 2023 rok. Produkcja otrzymała dofinansowanie od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Jan Holoubek jest jednym z najbardziej uznanych reżyserów młodego pokolenia, jego debiutancki film fabularny 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy zdobył wiele nagród i uznanie krytyków. Reżyser i tym razem inspiruje się prawdziwymi historiami. W filmie Doppelgänger. Sobowtór fabuła skupiać się będzie wokół kradzieży tożsamości.