Plan 3. sezonu ''Lupina'' został okradziony - straty oszacowano na 300 tys. euro 0

W Paryżu trwa produkcja trzeciej części lubianego przez widzów platformy Netflix serialu Lupin. Spokój ekipy zakłócił jednak rabunkowy napad.

serial ''Lupin''

Jak donoszą zagraniczne media 25 lutego miał miejsce niezbyt miły incydent. W dzielnicy Nanterre na obrzeżach Paryża, gdzie obecnie kręcony jest Lupin doszło do kradzieży. Miejsce produkcyjne napadnięte zostało przez zamaskowanych mężczyzn, którzy weszli na plan po wcześniejszym obrzuceniu go moździerzami. Skradziono sprzęt o wartości około 300 tysięcy euro. Jest to równowartość 330 tysięcy dolarów.

Jak potwierdzili włodarze Netflixa obsadzie i ekipie nic się nie stało. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Po dwóch dniach zdjęcia zostały wznowione.

Plan Lupina to niejedyny, który w ostatnim czasie został okradziony. Dosłownie dzień wcześniej złodzieje weszli na plan The Crown, z którego skradli rekwizyty warte ponad 200 tysięcy dolarów. Tu również nikt nie odniósł obrażeń.

Lupin to serial, którego główny bohater Assane Diop, zainspirowany przygodami Arsene Lupina, staje się złodziejem dżentelmenem i obmyśla plan zemsty na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu. W głównej roli Omar Sy.

Źrodło: Variety