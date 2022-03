Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix wstrzymuje przyszłe projekty w Rosji

Amerykański gigant streamingowy Netflix ogłosił, że wstrzymał wszystkie przyszłe projekty, które miały zostać zrealizowane w Rosji. Tym samym Netflix dołącza do pokaźnej listy firm, które nałożyły sankcję na kraj agresora.

Obecna sytuacja i inwazja na Ukrainę, jaka została przeprowadzona przez państwo rosyjskie sprawiły, że Netflix dołączył do firm, które nałożyły sankcje. Włodarze platformy streamingowej zdecydowali o zawieszeniu prac nad produkcjami rosyjskojęzycznymi oraz zawieszeniu rosyjskich subskrypcji.

Aktualnie lista podmiotów, które zdecydowały się na podobne ruchy jest naprawdę okazała, a wydaje się, że to dopiero początek. Jeśli chodzi o branże kinową oraz telewizyjną, to oprócz Netflixa możemy znaleźć na liście wielkie hollywoodzkie wytwórnie takie, jak Warner Bros. Pictures, Walt Disney czy Paramount Pictures, które zawiesiły premiery swoich filmów w rosyjskich kinach. Do nałożenia sankcji dołączyły się również Spotify, Apple, Amazon czy Oracle Corporation, a także zagraniczne telewizje, takie jak BBC, które cofnęło Rosji koncesję na nadawanie.

Z każdą godziną lista powiększa się o kolejne firmy!

Źrodło: BBC