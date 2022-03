Pierwszy zwiastun "Infinite Storm" - nowego filmu Małgorzaty Szumowskiej 0

Dystrybutor ujawnił premierowy zwiastun Infinite Storm, międzynarodowej produkcji za sterami której stoi Małgorzata Szumowska, odpowiedzialna m.in. za obraz Śniegu już nigdy nie będzie.

kadr z filmu "Infinite Storm"

Infinite Storm został napisany przez Josha Rollinsa na podstawie artykułu Ty Gagne High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue, opowiadającego o historii Pam Bales, matki, pielęgniarki i przewodnika górskiego, która udała się na samotną wędrówkę na górę Mount Washington, jednak podczas wspinaczki złapała ją zamieć, co doprowadziło do śmiałej akcji ratowniczej.

W głównej roli występuje Naomi Watts, która ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak Birdman, King Kong, 21 gramów, a także Serii Niezgodna. Towarzyszą jej m.in. Eliot Sumner, Billy Howle, Parker Sawyers i Denis O’Hare.

Za produkcję odpowiadają Celine Rattray, Trudie Styler, Jenny Halper, Naomi Watts oraz Peter i Michael Sobiloff. Producentami wykonawczymi są Nic Marshall, Josh Rollins, Małgorzata Szumowska, Jason De Beer, Andrew Karpen i Kent Sanderson.

Światowa premiera filmu zapowiedziana jest na 25 marca 2022 roku.

Źrodło: deadline.com