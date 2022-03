Feminizm, seksualność i pierwszy erotyk dla kobiet - zobacz zwiastun serialu ''Minx'' 0

HBO Max prezentuje zwiastun komediowego serialu Minx, produkcji prezentującej kulisy powstania pierwszego erotycznego magazynu dla kobiet.

serial ''Minx''

Akcja Minx przeniesie nas do Los Angeles z lat 70. XX wieku. Główna bohaterka to młoda, pewna siebie i mająca głowę pełną idealistycznych poglądów feministka imieniem Joyce. Chce stworzyć magazyn typowo dla kobiet. Jednak jej projekt zostaje odrzucany przez kolejne wydawnictwa, za sterami których stoją mężczyźni. Na jej drodze staje wtedy Doug – to specyficzny, pełen ulicznej mądrości dystrybutor niskobudżetowych filmów porno. Joyce łączy siły z mężczyzną i wspólnie rozpoczynają pracę nad wydaniem pierwszego erotycznego magazynu dla kobiet – 'Minx'. Tworząc go kobieta mierzy się z szukaniem modeli, niezbyt pochlebną opinią współpracowników oraz znajduje się w samym centrum wojny kulturowej. Czasopismo jednak osiąga sukces i na zawsze zmienia sposób patrzenia i myślenia kobiet o seksualności.

Twórczynią i producentką Minx jest Ellen Rapoport. W rolach głównych występują Ophelia Lovibond i Jake Johnson. Partnerują im m.in. Jessica Lowe, Idara Victor, Lennon Parham, Michael Angarano, Oscar Montoya i Taylor Zakhar Perez.

A tak prezentuje się plakat promujący produkcję.

Premiera Minx 17 marca 2022 roku.

