Jak kręcić wysokobudżetową produkcję w czasach pandemii? - tego dowiecie się z filmu ''The Bubble''

Netflix opublikował zwiastun świetnie zapowiadającej się komedii Judda Apatowa The Bubble. To prześmiewcza produkcja, która ukazuje kulisy kręcenia wysokobudżetowych filmów w czasach pandemii.

film ''The Bubble''

Netflix parę dni temu drażnił się z widzami publikując dwa filmowe materiały promujące film Cliff Beasts. Jeden z nich to zwiastun, drugi to wideo z fragmentami filmu i zakulisowymi ujęcia połączonymi z wypowiedziami twórców i aktorów. Oto one:

Jak się okazuje film taki nie istnieje. To element promocyjny innego dzieła powstałego dla Netflix – The Bubble. Produkcja ta ukazuje kulisy powstawania szóstej części fikcyjnego filmu z dinozaurami w roli głównej. Obsadę i ekipę zaskoczyła pandemia jednak nie poddają się i chcą dokończyć swój projekt. Jak się okazuje nie jest to wcale łatwe, bowiem co rusz coś im przeszkadza…

Oto zapowiedź The Bubble:

Producentem i reżyserem The Bubble jest Judd Apatow. Scenariusz napisał wspólnie z Pam Brady. Obsada tego komediowego widowiska jest iście gwiazdorska. Apatow do współpracy zaprosił m.in. Karen Gillan, Iris Apatow, Freda Armisena, Marię Bakalovą, Davida Duchovnego, Keegana-Michaela Key'a, Leslie Mann, Pedro Pascala, Petera Serafinowicza, Roba Delaney'a i Danielle Vitalis.

Premiera The Bubble 1 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon, Netflix