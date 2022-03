Na liście znalazło się siedem najwyżej ocenianych przez krytyków filmów, które miały swoją premierę w danym miesiącu. Pod uwagę brane były premiery kinowe oraz te na platformach streamingowych. Dodatkowym kryterium, jakie zostało zastosowane były co najmniej trzy recenzje krytyków w naszej bazie.

"W pętli ryzyka i fantazji" to interesująca i zróżnicowana podróż. Jest to również film o pamięci, jej okruchach, które z czasem pokrywają się grubą warstwą kurzu. Wchłonięty przez Orient, Sławomir Wasiński

"Oszust z Tindera" to opowieść z morałem na miarę dwudziestego pierwszego wieku. W zajmujący sposób opowiada historię przekrętu, którego ofiarą mógłby paść co trzeci człowiek. PPE, Piotr Kamiński

"Love and Leashes" to komedia romantyczna, którą warto obejrzeć. Cała produkcja jest niezwykle przyjemna, a wizualna strona filmu zachwyca. naEKRANIE.pl, Paulina Guz