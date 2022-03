Seth i przyjaciele w nowych przygodach! Premierowe odcinki serialu "Fungisy!" w Cartoon Network 0

14 marca w Cartoon Network zadebiutują nowe odcinki serialu Fungisy!. W miasteczku zamieszkiwanym przez wesołe grzybki znajduje się też dinozaurzyca Pam i inni nietuzinkowi bohaterowie. W premierowych epizodach będą poszukiwać zagubionych bliźniąt i umykać przed grupą krabów. Emisja wypełnionej optymizmem animacji od poniedziałku 14 marca o 19:50.

Prehistoryczną Ziemię zamieszkują głównie dinozaury. Jednak oprócz wielkich stworzeń na obrzeżach lasów znajdują się jeszcze inni bohaterowie: to kolorowe grzybki Fungisy. Żyją w miasteczku Fungisowo i w każdym odcinku są gotowe na kolejne perypetie. Główny bohater to 6-letni Seth, który chodzi do szkoły wraz z innymi małymi Fungisami. Uwielbia odkrywać świat – pewnego razu wybrał się nawet w kosmos! Jest entuzjastycznym odkrywcą, a nauka to jego pasja. Do udziału w zabawach namawia koleżankę Cytrynkę, kolegę Nevina i resztę klasy.

Pierwszy z premierowych odcinków zacznie się od gonitwy z niecnymi krabami. Chcą zdobyć muszelkę, którą ma w uchu artysta Pascal. Dzięki niej posiada supersłuch! Teraz inne postaci też marzą o tym, by zyskać taką moc. Dobra kondycja przyda im się również do opieki nad Bliźniakami. Młodsze rodzeństwo Setha to radosne rozrabiaki. Starszy brat pozwala im na zabawy w pojedynkę – wierzy, że opieka będzie łatwiejsza. Ale Bliźniaki są sprytniejsze i szybko uciekają! Pascal i główny bohater kreskówki wyruszają na poszukiwania.

Premiera nowych odcinków 2. i 3. sezonu serialu Fungisy! już w poniedziałek 14 marca o 19:50 w Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 19:50 Cartoon Network.

Źrodło: Cartoon Network