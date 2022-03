Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix wycofuje swoje usługi z Rosji 0

Netflix wycofuje swoje usługi związane z dostarczaniem filmowego i serialowego kontentu za pośrednictwem streamingu z Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę.

Netflix

Biorąc pod uwagę okoliczności, postanowiliśmy zawiesić naszą usługę w Rosji – powiedział rzecznik amerykańskiego giganta.

Co prawda rynek rosyjski stanowi stosunkowo niewielki procent ogólnej liczby subskrybentów Netflixa, jednak liczy się każdy gest i sankcja tego typu w stosunku do rosyjskiego agresora. Firma ma prawie 1 milion użytkowników w Rosji, co w porównaniu z 222 milionami wszystkich subskrybentów na całym świecie jest niewielką liczbą.

Włodarze Netflixa wcześniej wstrzymali projekty i przedsięwzięcia w Rosji po tym, jak kraj rozpoczął inwazję na Ukrainę. Amerykańska firma miała aktualnie cztery serie rosyjskojęzyczne w produkcji i postprodukcji. Netflix odmówił również nadawania rosyjskich kanałów informacyjnych.

Wiele firm, od gigantów technologicznych po detalistów, zaczęło zajmować twarde stanowisko wobec Rosji. Usługi są albo wstrzymywane, albo zakazywana jest sprzedaż produktów w tym kraju. Decyzja włodarzy sprawiła, że ​​Netflix jest jedną z najnowszych firm medialnych, która zawiesiła działalność w Rosji po wybuchu wojny. W tej grupie możemy znaleźć takie marki, jak Walt Disney, Warner Bros. Pictures, BBC, Sony Pictures, Paramount Pictures czy Universal Pictures.

Źrodło: CNBC