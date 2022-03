"Nope" - poznaliśmy polski tytuł nowego filmu Jordana Peele'a 0

Polski dystrybutor filmu Nope, którym jest UIP – United International Pictures zaprezentował zwiastun oraz tytuł, które będą promowały nowy horror Jordana Peele’a w kinach nad Wisłą.

Film wejdzie do polskich kin pod tytułem NIE! już 22 lipca 2022 roku.

W roli głównej ponownie zobaczymy zdobywcę Oscara Daniela Kaluuya, który miał już okazję zagrać w filmach tego reżysera – Uciekaj! oraz To my. Dołączyli do niego: Keke Palmer i nominowany do Oscara Steven Yeun, jako mieszkańcy pewnego miejsca w Kalifornii, którzy zostaną świadkami niesamowitego i mrożącego krew w żyłach odkrycia.

NIE! został napisany i wyreżyserowany przez Jordana Peele’a , a producentem jest Ian Cooper oraz sam Jordan Peele.

