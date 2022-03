Amazon zainteresowany realizacją serialowej adaptacji "God of War" 0

Flagowa seria gier na konsolę PlayStation, czyli "God of War" już niebawem może zostać serialem. Firma Amazon negocjuje z Sony możliwość zrealizowania produkcji opartej na popularnej grze o tematyce starożytnej mitologii.

Za adaptację serialu odpowiedzialni byliby twórcy i producenci wykonawczy The Expanse – Mark Fergus i Hawk Ostby oraz producent wykonawczy i showrunner Koła czasu Rafe Judkins, a także Sony Pictures Television i PlayStation Productions, które współpracują przy wszystkich serialach telewizyjnych opartych na grach na PlayStation.

Jeśli obie strony dojdą do porozumienia będzie to kolejna umowa dotycząca adaptacji gry wideo przez platformę streamingową. Wcześniej Amazon Studios zdobył prawa do stworzenia "Fallout" z Waltonem Gogginsem w roli głównej oraz produkcji na podstawie serii "Mass Effect". Inne firmy także chętnie spoglądają w kierunku gier wideo.

Niedawno pojawiła się informacja o zamówieniu serialu na podstawie "Twisted Metal" z Anthonym Mackie w roli głównej przez Peacock. HBO przygotowuje natomiast The Last of Us z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych, a Netflix ma w planach serial "Resident Evil". Z kolei Paramount+ niedługo zadebiutuje z serialem Halo.

Źrodło: Deadline