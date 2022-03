Zmienia się koncepcja spin-offa ''Batmana'' - serial opowie o Azylu Arkham 0

Jak wiadomo HBO Max pracuje razem z Mattem Reevesem nad spin-offem filmu Batman. W trakcie pierwszych bardziej zaawansowanych prac nad tym projektem zmienił się jego koncept fabularny.

Robert Pattinson, film ''Batman''

Reeves w trakcie rozmowy z podcastem The Cyber Nerds poinformował, iż pierwotny spin-off Batmana mający skupić się na skorumpowanych policjantach z Gotham City przeszedł metamorfozę. Projekt ten skupi się na Azylu Arkham i przebywających w nim postaciach. Nie wiadomo na razie jak w osi czasowej umiejscowiona zostanie akcja. Pierwotnie mieliśmy przenieść się rok do tyłu od wydarzeń z Batmana.

Azyl Arkham to szpital psychiatryczny w którym przebywają najniebezpieczniejsi wrogowie Mrocznego Rycerza. Jak dodaje Reeves pomysł ten ma o wiele większy potencjał. Spin-off ma być zbliżony klimatem do bijącego rekordy kinowego widowiska, a więc spodziewać możemy się niesamowicie mrocznego klimatu, zbliżonego nawet momentami do gatunku horroru.

Produkcja ta nie jest jedynym spin-offem Batmana. HBO Max i Reeves pracują także nad serialem który przybliży nam postać Pingwina. W tej roli ponownie Colin Farrell.

Batman zadebiutował 4 marca. Zaliczył on drugie najlepsze otwarcie w czasach panowania pandemii koronawirusa.

Źrodło: ComingSoon