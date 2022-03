Oficjalnie! AMC zamawia serial o losach Maggie i Negana z ''The Walking Dead'' 0

Uniwersum The Walking Dead poszerza się o kolejny spin-off. AMC złożyło oficjalne zamówienie na pełny sezon Isle of the Dead.

Produkcja ta opowie o losach postaci znanych z serialu matki. Mowa o Neganie i Maggie. W bohaterów tych ponownie wcielą się Jeffrey Dean Morgan i Lauren Cohan.

Isle of the Dead przeniesie nas na zniszczony Manhattan, który już dawno odcięty został od stałego lądu. W podróż po tym terenie wybiorą się Maggie i Negan. Rozpadające się miasto wypełnione jest żywymi trupami i pozostałymi przy życiu mieszkańcami, którzy upadły Nowy Jork uczynili swoim własnym miejscem na Ziemi pełnym anarchii, niebezpieczeństw, grozy, ale i piękna.

Nad projektem pracują osoby, którym tematyka The Walking Dead nie jest obca. Zarówno Eli Jorné, jak i Scott M. Gimple od dawna zaangażowani są w to uniwersum.

Pierwszy sezon Isle of the Dead składać ma się z sześciu odcinków. Premiera spin-offa zaplanowana jest na 2023 rok.

Tak prezentuje się pierwszy plakat tej produkcji.

Isle of the Dead to piąty spin-off The Walking Dead. Dwa pierwsze to Fear the Walking Dead i The Walking Dead: Nowy świat. Na etapie realizacji są zaś jeszcze dwie produkcje – antologiczna seria Tales of the Walking Dead i serial o losach Daryla i Carole.

