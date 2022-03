Natasha Lyonne powraca jako Nadia w 2. sezonie ''Russian Doll'' - poznaj datę premiery 0

Po ponad trzech latach oczekiwań Netflix wyznaczył datę premiery drugiego sezonu Russian Doll. To komediodramat o kobiecie uwięzionej w pętli czasowej.

fragment plakatu promującego serial ''Russian Doll''

Ogłoszenie daty premiery nastąpiło wraz z wydaniem krótkiego wideo prezentującego materiał filmowy z nadchodzącej serii. Nadia i Alan staną przed kolejnym wyzwaniem.

Russian Doll opowiada historię kobiety Nadii, która w trakcie prestiżowej nowojorskiej imprezy uwięziona zostaje w pętli czasu. Co wieczór zjawia się na tej samej imprezie, gdzie umiera, a rano budzi się cała i zdrowa. W podobnej pętli znajduje się także Alan. Pod koniec pierwszej serii obojgu udało się uciec z tego koszmaru. Jednak tuż za rogiem czyha na nich kolejny.

Akcja drugiego sezonu rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach z finału. Produkcja w dalszym ciągu skupia się na egzystencjalnych tematach opowiadanych z nutką humoru i pokaźnym dodatkiem science fiction. Nadia i Alan tym razem natrafiają na portal umiejscowiony w jednym z najbardziej znanych miejsc Manhattanu. Wykorzystują go do zagłębienia się w swoją przeszłość. To co początkowo wydaje się niegroźną zabawą, okazuje się mieć drugie dno. Portal jest czymś więcej niż się wydaje, a Nadia i Alan podobnie jak w 1. serii, wspólnie będą musieli poszukać wyjścia z kłopotów.

W rolach głównych powracają Natasha Lyonne i Charlie Barnett. Dołączają do nich Annie Murphy, Carolyn Michelle Smith i Sharlto Copley.

Russian Doll z nowy odcinkami powróci 20 kwietnia 2022 roku. Drugi sezon składa się z siedmiu półgodzinnych epizodów.

Źrodło: Netflix