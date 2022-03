Rosario Dawson jako zdesperowana matka w miniserialu ''DMZ'' - zobacz zwiastun 0

HBO Max prezentuje zwiastun swojego limitowanego serialu DMZ. Produkcja ta jest adaptacją wydanego przez Vertigo w 2005 roku komiksu Riccardo Burchielliego i Briana Wooda.

fragment plakatu promującego serial ''DMZ''

Tytułowe DMZ to strefa zdemilitaryzowana, która obejmuje cały Manhattan, czym odcina ten teren od reszty świata. Nikt nie może na niego wejść, ani się z niego wydostać. Akcja serialu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Stany Zjednoczone pochłania druga wojna domowa. Główna bohaterka to młoda kobieta Alma, która mieszka i pracuje w DMZ. Na co dzień w miejscowym szpitalu ratuje ludzkie życia. Kiedy podczas ewakuacji zostaje rozdzielona z synem, zdesperowana kobieta zrobi wszystko, aby odnaleźć swoje zaginione dziecko.

DMZ to wstrząsająca, a zarazem wzruszająca historia matki, która porusza się sama po zdemilitaryzowanej strefie pragnąc zrealizować swoją misję.

Za reżyserię tego miniserialu odpowiada Ava DuVernay oraz Ernest Dickerson. Scenariusz napisał Roberto Patino. Obsadę prowadzi Rosario Dawson, a partnerują jej Benjamin Bratt, Freddy Miyares, Hoon Lee, Jordan Preston Carter, Venus Ariel, Jade Wu, Rey Gallegos, Agam Darshi, Juani Feliz, Mamie Gummer i Rutina Wesley.

Premiera DMZ już 17 marca 2022 roku. Serial składa się z 4. odcinków.

