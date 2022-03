Florence Pugh negocjuje rolę w "Diunie 2" - kogo miałaby zagrać? 0

Przed Diuną ważny oscarowy miesiąc, jednak Warner Bros. Pictures oraz Legendary już szykują się do realizacji sequela. W tym celu rozpoczęto castingi związane z nowymi nazwiskami w obsadzie "Diuny 2".

Florence Pugh - "Midsommar. W biały dzień"

Florence Pugh rozpoczęła negocjacje w sprawie dołączenia do obsady Dune: Part Two. Hollywoodzka gwiazda, która robi coraz większą furorę jest główną kandydatką do zagrania Księżniczki Irulan Corrino, najstarszej córki Imperatora Shaddama Corrino IV. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wówczas Florence Pugh dołączy do gwiazdorskiej obsady, w której są Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya i Josh Brolin.

W produkcję zaangażowany będzie oczywiście Denis Villeneuve, który ponownie zajmie stanowisko reżysera, producenta oraz współscenarzysty. Przewiduje się, że kanadyjski filmowiec wejdzie wraz ze swoją ekipą na plan zdjęciowy jesienią tego roku.

Premiera filmu Dune: Part Two zapowiedziana jest na 20 października 2023 roku.

Źrodło: Deadline