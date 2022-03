Chris Pratt na pierwszej zapowiedzi ''The Terminal List''

Choć do premiery serialu The Terminal List jeszcze kilka miesięcy, to już w sieci pojawiło się pierwsze promujące produkcję wideo. Trwa ono zaledwie 15 sekund, jednak pełne jest akcji, a także ukazuje niezwykłą determinację głównego bohatera, którego celem jest zemsta oraz ochrona bliskich mu osób.