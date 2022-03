Ekranizacja japońskiej mangi ''One Piece'' od Netflix kompletuje obsadę - poznaj nazwiska jej członków 0

Znacząco powiększyła się obsada aktorskiej ekranizacji japońskiej mangi One Piece. Za projekt ten odpowiada Netflix.

fragment okładki ''One Piece''

Listę płac tej produkcji live action powiększyli:

Dołączyli oni do wcześniej ogłoszonych Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacoba Romero Gibsona i Taz Skylara.

Fabuła One Piece czerpie z popularnej japońskiej mangi. Serię komiksów o tej samej nazwie stworzył Eiichirō Oda. Głównym bohaterem jest Monkey D. Luffy, w tej roli Godoy. To młody mężczyzna, który staje na czele pirackiej załogi Słomkowego Kapelusza i wyrusza w trudną podróż, której celem jest odnalezienie legendarnego skarbu znanego jako One Piece i stanie się królem piratów. Monkey nie jest jednak zwyczajny. Dzięki zjedzeniu 'diabelskiego owocu' otrzymuje zdolność zmieniania swojego ciała w gumę.

W projekt jako scenarzyści i producenci zaangażowani są Steven Madea i Matt Owens. Maeda pełni także funkcję showrunnera.

One Piece to niezwykle popularna w Japonii manga, która doczekała się wielu animowanych filmów na swojej podstawie oraz serialu anime o tym samym tytule, który trwa nieprzerwanie od 1999 roku i składa się już z ponad 1000 odcinków.

Źrodło: Variety