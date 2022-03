Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nagrody za najlepsze efekty specjalne przyznane! 0

Visual Effects Society, czyli organizacja reprezentująca speców od efektów wizualnych rozdała swoje nagrody. Jest to ważna informacja przed oscarowym rozdaniem, które zbliża się coraz większymi krokami.

Denis Villeneuve i jego Diuna odnosi kolejny wielki sukces. Tym razem widowisko zostało nagrodzone przez Visual Effects Society za najlepsze efekty specjalne. Film oczywiście otrzymał także nominację do Oscara w tej kategorii i już niebawem przystąpi, jako faworyt do zwycięstwa. Ekipa odpowiedzialna za spektakularne efekty wizualne w filmie to Paul Lambert, Brice Parker, Tristan Myles, Brian Connor oraz Gerd Nefzer.

Poniżej lista laureatów tegorocznego rozdania nagród przez Visual Effects Society.

Efekty specjalne: Diuna

Efekty specjalne wspierające: Ostatniej nocy w Soho

Postać wygenerowana komputerowo w filmie: Finch – Jeff

Otoczenie wygenerowane komputerowo w filmie: Spider-Man. Bez drogi do domu – Lustrzany wymiar

Efekty specjalne w filmie animowanym: Nasze magiczne Encanto

Postać wygenerowana komputerowo w filmie animowanym: Nasze magiczne Encanto – Mirabel Madrigal

Otoczenie wygenerowane komputerowo w filmie animowanym: Nasze magiczne Encanto – Pokój Antonio

Model wygenerowany komputerowo w filmie lub filmie animowanym: Diuna – królewski Ornithopter

Symulacja wygenerowana komputerowo w filmie: Diuna – wydmy na Arrakis

Symulacja wygenerowana komputerowo w filmie animowanym: Raya i ostatni smok

Kompozycja i oświetlenie w filmie: Diuna – Atak na Arrakeen

Efekty specjalne praktyczne: Wyprawa do dżungli

Efekty specjalne w odcinku serialu: Fundacja – odcinek "The Emperor’s Peace"

Efekty specjalne wspierające w odcinku serialu: See – odcinek "Rock-A-Bye"

Kompozycja i oświetlenie w serialu: Loki – odcinek "Lamentis" – zniszczenie miasta Shuroo

Postać wygenerowana komputerowo w serialu lub programie specjalnym: Wiedźmin – Nivellen

Efekty specjalne w reklamie: Sheba – "Hope Reef"

Kompozycja i oświetlenie w reklamie: Verizon – "The Reset"

Postać wygenerowana komputerowo w reklamie: Smart Energy – "Einstein Knows Best" postać Einsteina

Otoczenie wygenerowane komputerowo w serialu, reklamie lub programie specjalnym: Sheba – "Hope Reef"

Symulacja wygenerowana komputerowo w serialu, reklamie lub programie specjalnym: Fundacja – odcinek "Collapse of the Galactic Empire"

