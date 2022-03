Mark Rylance w polskim zwiastunie kryminału "Skrytka" 0

W filmie Skrytka zobaczymy znakomitego Marka Rylance’a – nagrodzony Oscarem za Most Szpiegów. Dzisiaj prezentujemy Wam zwiastun udostępniony przez polskiego dystrybutora, którym jest UIP – United International Pictures.

Mark Rylance - "Skrytka"

To obraz wyreżyserowany przez Grahama Moore'a – Oscar za scenariusz adaptowany do filmu Gra tajemnic. Przeniesie nas do Chicago lat pięćdziesiątych XX wieku. Akcja rozgrywa się w pracowni krawieckiej, która jest jednocześnie kryjówką lokalnej mafii, prowadzonej przez Roya Boyle’a (Simon Russell Beale). Rylance gra Leonarda Burlinga, właściciela pracowni, który przeprowadził się do Chicago z Londynu, aby zacząć nowe życie. Ale historia w "wietrznym mieście" potoczy się nie całkiem zgodnie z jego planem. W filmie zobaczymy również Zoey Deutch, która zagra asystentkę Leonarda.

Premiera filmu w polskich kinach 20 maja 2022 roku.

Źrodło: Tylko Hity